Полузащитник «Челси» получил рецидив травмы во время процесса восстановления

Полузащитник «Челси» Ромео Лавиа столкнулся с рецидивом травмы лодыжки и выбыл из строя до ноября-декабря текущего года. Об этом информирует Daily Mail.

Сообщается, что в клубе рассматривают возвращение 19-летнего футболиста в ноябре в качестве наиболее оптимистичного прогноза. Подчёркивается, что на текущий момент Лавиа продолжает процесс реабилитации, активно занимаясь в бассейне.