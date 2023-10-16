Прокуратура начала расследование в отношении защитника «Ниццы»

Прокуратура начала расследование в отношении Аталя после видео с призывом к «черному дню для евреев». Игрока «Ниццы» подозревают в оправдании терроризма и подстрекательстве к насилию на почве религии
Во Франции открыли расследование в отношении Юсефа Аталя.
Напомним, алжирский защитник «Ниццы» выложил видео, где призывают к «черному дню для евреев», но вскоре удалил пост и извинился.
Прокуратура Ниццы объявила о начале расследования в отношении футболиста.
«Начато предварительное расследование по статьям об оправдании терроризма и подстрекательстве к ненависти или насилию на почве определенной религии», – говорится в заявлении правоохранительного органа.
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Прокуратура начала расследование в отношении Аталя после видео с призывом к «черному дню для евреев». Игрока «Ниццы» подозревают в оправдании терроризма и подстрекательстве к насилию на почве религии