Отец израильского солдата обратился к Месси

Отец израильского солдата Шерман попросил Месси вернуть своего сына из плена
Отец израильского солдата Алекс Шерман обратился к футболисту американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелю Месси. Об этом сообщает Marca.
«Мой сын Рон, израильский солдат с аргентинским гражданством, был похищен в Газе террористической группировкой ХАМАС. Знаю, что ты получаешь, должно быть, тысячи запросов о помощи, и я не знаю, дойдет ли это видео до тебя. Но, как отец, я делаю что могу, чтобы вернуть своего сына.
Я знаю, что пара твоих слов способна сотворить чудо. Для Рона, моего сына, и для аргентинцев, похищенных ХАМАС. Сделай что сможешь. Я надеюсь, мои слова дойдут до тебя. Мы любим тебя и восхищаемся тобой», – сказал Алекс Шерман.
Летом 2023 года Месси после двух лет во французском «ПСЖ» перешел в американский «Интер Майами». Он дебютировал за клуб 22 июля, отличившись со штрафного в первом матче.
20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).