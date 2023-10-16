Встреча, которая прошла в турецкой Анталье, завершилась со счетом 2:2. В составе кенийцев отличились Энтони Акуму (14 я минута) и Масуд Джума (36). У россиян голы забили Александр Соболев (8) и вышедший на замену Иван Обляков (89).

В начале игры из за травмы ноги был заменен вратарь сборной Кении Брайн Одиамбо, остаток встречи провел голкипер Патрик Матаси. Полузащитник сборной России Даниил Фомин также покинул поле из за повреждения в середине первого тайма, вместо него в игру вступил Далер Кузяев.