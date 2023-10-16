Встреча, которая прошла в турецкой Анталье, завершилась со счетом 2:2. В составе кенийцев отличились Энтони Акуму (14 я минута) и Масуд Джума (36). У россиян голы забили Александр Соболев (8) и вышедший на замену Иван Обляков (89).
В начале игры из за травмы ноги был заменен вратарь сборной Кении Брайн Одиамбо, остаток встречи провел голкипер Патрик Матаси. Полузащитник сборной России Даниил Фомин также покинул поле из за повреждения в середине первого тайма, вместо него в игру вступил Далер Кузяев.
В составе сборной России дебютировали четыре футболиста: вратарь ЦСКА Илья Помазун, играющий в аренде в «Урале», футболисты «Зенита» нападающий Иван Сергеев и защитник Арсен Адамов, выступающий за «Оренбург» на правах аренды, а также защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков.
ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ. 2022-24. ОКТЯБРЬ-2023
Россия — Кения — 2:2 (1:2)
Голы: Соболев, 8. Обляков, 89. — Акуму, 16. Джума, 36.