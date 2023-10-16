Матч Бельгии и Швеции прервали из-за убийства двух шведских фанатов

Футбольный матч между Бельгией и Швецией в Брюсселе остановлен после атаки на шведских болельщиков. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, инцидент произошел до начала игры. Преступник скрылся с места происшествия.

Власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального после атаки на граждан Швеции.

Футболисты Бельгии и Швеции отыграли первый тайм со счетом 1:1 и ушли на перерыв.

После перерыва игроки не вышли на поле. Позже выяснилось, что игроки сборной Швеции, после того как узнали о теракте, отказались продолжить матч с бельгийцами.

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб назвала терактом убийство двух шведских футбольных болельщиков в Брюсселе.

«Я в ужасе от террористического акта, унесшего две жизни в самом центре Брюсселя. Для борьбы с радикализмом должны быть мобилизованы все необходимые средства», — подчеркнула дипломат.