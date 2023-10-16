Дубль Роналду помог Португалии разгромить команду Боснии и Герцеговины

Сборная Португалии по футболу одержала крупную победу над командой Боснии и Герцеговины в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Встреча группы J завершилась со счетом 5:0. В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду, еще по голу забили Бруну Фернандеш, Жоау Канселу и Жоау Феликс.

В других матчах группы J сборная Словакии минимально обыграла футболистов из Люксембурга — 1:0, а исландцы разгромили Лихтенштейн — 4:0.

Сборная Португалии, которая ранее уже обеспечила место в основном турнире чемпионата Европы, занимает первое место в группе J c 24 очками, вторыми идут словаки (16), тройку лучших замыкает команда Люксембурга (11). На четвертой строчке идут исландцы (10), на пятой позиции располагается сборная Боснии и Герцеговины (9), на последней — команда Лихтенштейна (0).