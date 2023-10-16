Сборная Нидерландов с минимальным счетом обыграла сборную Греции

Сегодня, 16 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречались сборные Греции и Нидерландов. Игра проходила на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах, Греция. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу голандцев.

На 28-й минуте Вегорст не реализовал 11-метровый — Влаходимос отбил удар.

На 90+4-й минуте Ван Дейк реализовал пенальти и вывел гостей вперёд.

После семи сыгранных матчей группового этапа отбора к чемпионату Европы — 2024 сборная Греции находится на третьей строчке с 12 очками. А сборная Нидерландов после шести матчей располагается на втором месте с таким же количеством очков.