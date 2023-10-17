Ветеран ЦСКА Пономарев: мне стыдно за российский футбол
Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал ничейный результат товарищеского матча между сборными России и Кении, заявив, что ему стыдно за российский футбол, передает "Евро-Футбол.Ру".
"Это просто комический футбол. Я даже не знаю, как этих игроков охарактеризовать. Они ничего делать не умеют даже. Просто стыдно смотреть такое. Мне стыдно за российский футбол", - сказал Пономарев.
Игра прошла в Турции на стадионе "Титаник Мардан" и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я). "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.