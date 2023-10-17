РФС работает над организацией домашнего матча сборной России в ноябре

С конца 2021 года сборная России провела два домашних матча, сыграв с Ираком (2:0) и Камеруном (1:0). В конце февраля прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборные России и все отечественные команды от участия в своих соревнованиях. После начала действия санкций национальная команда провела десять товарищеских игр, одержав три победы. Накануне сборная России сыграла вничью с командой Кении (2:2).