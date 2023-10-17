Сборная Кении хочет провести ответный матч с командой России

«Получился отличный матч! Сейчас мы ведем переговоры по ответной товарищеской игре и, надеюсь, в обозримом будущем сможем принять сборную России в Найроби. Команда Кении не против сыграть и в России - когда-нибудь мы сможем организовать встречу в Москве», - рассказал Барри Отиено в интервью Sport24.