Сборная Кении хочет провести ответный матч с командой России
Представитель Федерации футбола Кении Барри Отиено рассказал о потенциальном повторном матче со сборной России.
«Получился отличный матч! Сейчас мы ведем переговоры по ответной товарищеской игре и, надеюсь, в обозримом будущем сможем принять сборную России в Найроби. Команда Кении не против сыграть и в России - когда-нибудь мы сможем организовать встречу в Москве», - рассказал Барри Отиено в интервью Sport24.
Встреча между национальными сборными России и Кении прошла в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Матч завершился вничью - 2:2.
Забитыми мячами в составе сборной России отметились Александр Соболев и Иван Обляков. У Кении точными попадания на свой счет записали Энтони Акуму и Масуд Джума.
В минувшую международную паузу команда Валерия Карпина провела еще один товарищеский матч. 12 октября сборная России в Москве обыграла команду Камеруна. Единственный гол на свой счет записал Федор Чалов. Для него этот гол стал дебютным в составе национальной команды.