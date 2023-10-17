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Экс-футболист Быстров назвал сборную Кении дровами после матча с Россией

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «Матч ТВ» раскритиковал выступление национальной команды в товарищеском матче с Кенией.

Быстров о сборной Кении: это просто дрова, они недавно только бутсы начали носить
© РИА Новости

«Слушаешь рассказ о матче и слышишь, что спаслись. От кого спаслись? Вы понимаете, что сборная Кении — это просто дрова? Просто дровища! Они марафонцы хорошие, это факт. Но футболисты они плохие. Они недавно только бутсы начали носить и с мячом познакомились», — сказал Быстров.

Игра прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

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