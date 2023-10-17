Быстров о сборной Кении: это просто дрова, они недавно только бутсы начали носить

«Слушаешь рассказ о матче и слышишь, что спаслись. От кого спаслись? Вы понимаете, что сборная Кении — это просто дрова? Просто дровища! Они марафонцы хорошие, это факт. Но футболисты они плохие. Они недавно только бутсы начали носить и с мячом познакомились», — сказал Быстров.