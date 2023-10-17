Ловчев жестко раскритиковал сборную России

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев жёстко раскритиковал сборную России после ничейного результата в товарищеском матче с Кенией (2:2).

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«Ужасные впечатления в целом от игры — ошибки, отсутствие цельной игры, спасение только на последней минуте. Скажу то, о чем говорил и перед матчем: надо определяться с составом, проверок различных вариантов было достаточно. Два года сборная не играет официальных матчей, и каждый раз, когда мы не побеждаем, играя плохо, есть большое разочарование болельщиков. Это главная команда страны, она не имеет права так играть, как с Кенией. Мы видим, что ошибки даже на уровне матча с командой из второй сотни рейтинга ФИФА приводят к голам.

Пока я вижу, что у нас нет команды, а есть набор футболистов, которые числятся в заявке. За команду должны выходить те, кто может отвечать за результат. Не могу сказать, что в конце мы навалились и стали создавать момент за моментом. У меня конкретный вопрос — до каких пор это дурилово будет идти? Два года прошло, хватит проверять всех, у кого есть русский паспорт и этим оправдывать такой футбол. Достаточно времени прошло, чтобы определиться. Два года мы играем товарищеские матчи, а нет прогресса ни по игре, ни по результату — нет мало-мальски понятного основного состава, он постоянно меняется.