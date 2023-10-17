Болельщик атаковал Роналду во время матча отбора на Евро-2024

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду во время матча группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной (5:0) был атакован болельщиком, желавшим сделать с ним фото.

© РИА Новости

Инцидент произошёл в конце первого тайма встречи, когда Роналду стоял недалеко от углового флага. Поклонник португальца выбежал на поле с телефоном и вцепился в него. Однако ситуацию быстро урегулировали стюарды, оттащив фаната от Роналду.