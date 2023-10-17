Сборная Швеции: никогда не забудем жертв этого безжалостного нападения

«Никогда не забудем жертв этого безжалостного нападения». Сборная Швеции — о трагедии в Брюсселе
Сборная Швеции по футболу выразила соболезнования родным и близким болельщиков, которые погибли в Брюсселе накануне отборочного матча Евро 2024 с Бельгией.
Матч проходил в понедельник в Брюсселе. После первого тайма, который завершился со счетом 1:1, было объявлено, что встреча остановлена и не будет доиграна из за стрельбы, в результате которой за полтора часа до начала игры погибли два человека. Полиция подтвердила, что погибшие являются гражданами Швеции.
— Наши мысли обращены ко всем близким жертв. Также мы переживаем за всех наших фанатов в Брюсселе. Знаем, что вы были напуганы и обеспокоены. Несмотря на это, вы сохраняли спокойствие и следовали инструкциям. Мы никогда не забудем тех, кто стал жертвой этого безжалостного нападения. Берегите друг друга, — говорится в заявлении сборной Швеции.
Также соболезнования выразила пресс служба сборной Бельгии.
— Мы все еще опустошены тем, что произошло в нашей столице в понедельник. Хотим поблагодарить всех болельщиков на стадионе за понимание и поддержку при этих сложных обстоятельствах. Наши мысли со шведами, мы надеемся, что все благополучно вернутся домой, — написала пресс служба сборной Бельгии в социальной сети.
Во вторник министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден сообщила о смерти предполагаемого убийцы, который был ранен в грудь при задержании в столичной коммуне Схарбек.