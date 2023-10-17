Сборная Швеции: никогда не забудем жертв этого безжалостного нападения

— Наши мысли обращены ко всем близким жертв. Также мы переживаем за всех наших фанатов в Брюсселе. Знаем, что вы были напуганы и обеспокоены. Несмотря на это, вы сохраняли спокойствие и следовали инструкциям. Мы никогда не забудем тех, кто стал жертвой этого безжалостного нападения. Берегите друг друга, — говорится в заявлении сборной Швеции.