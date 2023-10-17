Капитан сборной Швеции инициировал остановку матча с Бельгией из-за убийства болельщиков

«Как капитан я взял на себя инициативу, чтобы остановить матч. Сначала я поговорил со своими партнерами по команде, затем с бельгийцами, и мы быстро пришли к общему решению, что игру нужно остановить. Самое главное, что шведы сейчас в безопасности. Страшно, что ты в опасности, потому что носишь шведские цвета», — сказал Линделеф.