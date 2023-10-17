Рашфорд, разбивший Rolls Royce, купил себе новый автомобиль за €288 тыс.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд приобрёл новый автомобиль после того, как в минувшем сентября разбил свой Rolls Royce. Об этом информирует The Sun.

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По информации источника, английский футболист купил Mercedes Sprinter стоимостью 250 000 £ (€ 288 000). Подчёркивается, что после сентябрьской аварии, в которой был разбит Rolls Royce Рашфорда, а сам футболист находился за рулём машины, он предпочёл обратиться к услугам личного водителя.