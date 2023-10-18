Уже девять футбольных сборных отобрались на Евро-2024

Уже девять национальных команд по футболу обеспечили себе право участия в чемпионате Европы 2024 года, который пройдёт в Германии. Хозяева первенства получают путевку автоматом.

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В группе А напрямую в финальную стадию попали сборные Испании и Шотландии – они уже точно заняли первое и второе места в своём квартете. Грузия, которая сейчас идёт четвёртой, имеет шансы попасть в стыковые матчи через Лигу наций УЕФА.

В Группе В Франция досрочно обеспечила себе первое место. За второе место соперничают команды Нидерландов и Греция, имея в активе по 12 баллов. Однако голландцы имеют игру в запасе.

Сборная Англии обеспечила себе путевку в группе С, обыграв накануне Италию со счётом 3:1. На второе место претендуют Украина (13 очков) и Италия (10), у которой есть матч в запасе.

Турция гарантировала себе путевку в финальную стадию в группе D. В квартете Е все четыре сборные сохраняют шансы на обе путевки. Лидирует там Албания (13 очков), далее следуют Чехия (11), Польша (10) и Молдавия (9).