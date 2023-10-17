«Зенит» и «Лион» сохраняют интерес к полузащитнику «Сан-Паулу»

23-летний полузащитник «Сан-Паулу» Родриго Нестор по-прежнему интересен санкт-петербургскому «Зениту», а также французскому «Лиону». Об этом сообщает журналист Алешандр Виейра в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент представители Нестора изучают предложения европейских клубов.

Напомним, минувшим летом в СМИ уже появлялась информация, что сине-бело-голубые крайне заинтересованы в приобретении полузащитника бразильской команды, однако не делали официального запроса о трансфере.