С Криштиану Роналду поругались на русском языке

«Роналду немного начал нервничать из-за того, что мы затягивали игру. Мы начали ругаться друг на друга. Роналду жестикулировал, а я что-то сказал. Диалог начался на русском, но я вспомнил, что он не понимает, ха-ха. Потом в ход пошел сербский и английский. Но после мы обнялись, пообщались и продолжили играть», — сказал Ятимов.