Роналду вышел в лидеры по голам за сборную и клуб, обойдя Холанда

Сборная Португалии разгромила национальную команду Боснии и Герцеговины в матче отбора на чемпионат Европы 2024 года со счетом 5:0.

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В составе победителей дублем отметился форвард Криштиану Роналду.

Роналду в 2023 году забил 40 мячей за «Аль-Наср» и сборную Португалии. Таким образом, португалец вышел в лидеры по забитым мячам в нынешнем году. Он обогнал норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, в активе которого 39 мячей. Тройку лучших замыкает французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, забивший 35 мячей в 2023 году.

Матч прошел 2 октября и завершился победой «Аль-Насра» со счетом 3:1. Роналду отметился одним забитым мячом.

Роналду провел 979 матчей во всех турнирах за клубную карьеру, забил 726 мячей и записал на свой счет 231 результативную передачу. В составе сборной Португалии он вышел на поле 202 раза, забил 125 мяча и отдал 44 передачи.