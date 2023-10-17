Президент «Урала» прокомментировал дебют Помазуна за сборную России

«Рад, что Илья дебютировал за сборную, но пока не успел поздравить его. Он сегодня прилетит в Екатеринбург, и мы поговорим», — приводит слова Иванова «РИА Новости».

27-летний Помазун дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Кении и пропустил два гола. Илья — воспитанник академии московского ЦСКА. С 2020 года российский голкипер выступает за «Урал» на правах аренды. В этом сезоне он провёл 11 матчей в рамках РПЛ, пять раз оставив свои ворота в неприкосновенности. «Урал» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.