Во Франции откажутся от акций с радужными футболками.

«После статей, посвященных отказу от радужных номеров на футболках по случаю дня, посвященного борьбе с гомофобией, Профессиональная футбольная лига хотела бы отметить, что в настоящее время ведется работа по подготовке туров, посвященных борьбе с расизмом и гомофобией в марте и мае следующего года.



На середину ноября запланирована встреча с ассоциациями-партнерами для подготовки к этим двум турам. Эти две информационно-просветительские акции, направленные на широкую общественность, являются одним из звеньев плана по борьбе с дискриминацией. Они сопровождаются углубленной работой, проводимой параллельно», – говорится в заявлении организации.