Информатор соврал, что у него есть данные об игре Залевского на ставках

«Эта информация фальшивая, у меня нет никаких доказательств. Я сказал это из-за своего тщеславия.



На что я рассчитывал? Корона сказал мне, что мы встретимся в Риме и поговорим о вознаграждении. Он предложил € 20 тыс за информацию без подтверждения её правдивости. Я согласился, потому что испытываю финансовые трудности. Но теперь осознал, что поступил аморально», — приводит слова возможного информатора Короны La Gazzetta dello Sport.