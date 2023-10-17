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Кокорин может оказаться в клубе Первой лиги

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков не стал отказываться от усиления линии нападения команды форвардом «Ариса» Александром Кокориным. Его слова передает Legalbet.

Кокорин может оказаться в клубе Первой лиги
© Aris Limassol F.C/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Мы понимаем, что на позицию нападающего тяжело найти подходящую кандидатуру. Нападающих ищут все. Но у нас есть варианты посмотреть на зарубежном рынке.

Было бы интересно поработать с Кокориным, это возможно? Хорошо, что вы Месси не назвали…. Мы рассматриваем любые кандидатуры. Любые фамилии. На позицию нападающего мы рассматриваем всех, кого возможно и реально», — сказал Кирьяков.

Летом 2022 года «Фиорентина» отдала россиянина кипрскому «Арису» в аренду сроком на один год. На Кипре не раз говорили о своем желании сохранить у себя российского нападающего. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне.

К началу нового сезона россиянин готовился вместе с «Фиорентиной». Он успел сыграть в матче Лиги конференций, а затем снова был отдан в аренду «Арису».

Ранее иностранный тренер заявил, что в Европе не ждут российских футболистов.

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