Кокорин может оказаться в клубе Первой лиги

«Мы понимаем, что на позицию нападающего тяжело найти подходящую кандидатуру. Нападающих ищут все. Но у нас есть варианты посмотреть на зарубежном рынке.

Было бы интересно поработать с Кокориным, это возможно? Хорошо, что вы Месси не назвали…. Мы рассматриваем любые кандидатуры. Любые фамилии. На позицию нападающего мы рассматриваем всех, кого возможно и реально», — сказал Кирьяков.

Летом 2022 года «Фиорентина» отдала россиянина кипрскому «Арису» в аренду сроком на один год. На Кипре не раз говорили о своем желании сохранить у себя российского нападающего. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне.