Бензема обвинили в связи с террористами

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил нападающего саудовского «Аль-Иттихада» Карима Бензема в связях с террористической организацией. Его слова приводит Marca.

«Все мы знаем, что господин Карим Бензема имеет печально известные связи с "Братьями-мусульманами" (организация признана в России террористической)», — заявил Дарманен.

Ранее француз Бензема выразил поддержку жителям Палестины на фоне военного конфликта с Израилем. Он написал в соцести X, что молится за пострадавших от бомбардировок жителей Газы.