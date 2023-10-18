Бразилия проиграла Уругваю и из-за травмы лишилась Неймара
Сборная Уругвая впервые с 2010 года обыграла Бразилию. В матче квалификации ЧМ-2026 уругвайцы добились победы со счетом 2:0.
Бразилия в предыдущем туре на своем поле не смогла переиграть Венесуэлу, а Уругвай на выезде разделил очки с Колумбией.
Счет в матче был открыт на 42-й минуте встречи. Игравшие на домашней арене уругвайцы повели после точного удара Дарвина Нуньеса. А уже в компенсированное время травму получил Неймар.
Он столкнулся с Николасом Де Ла Крусом, рухнул на газон и схватился за колено. В итоге покинуть поле самостоятельно он не смог. Теперь в сборной Бразилии ожидают итогов обследования, которое покажет, насколько серьезную травму получил нападающий.
Во втором тайме Де Ла Крус заставил бразильцев снова начинать с центра поля - 2:0. Этот счет так и не изменился, несмотря на все старания бразильской команды.
После этой встречи сразу три команды набрали 7 очков и занимают места со второго по четвертое - Уругвай, Бразилия и Венесуэла. Лидирует в отборе Аргентина - 12 очков.