Бразилия проиграла Уругваю и из-за травмы лишилась Неймара

Сборная Уругвая впервые с 2010 года обыграла Бразилию. В матче квалификации ЧМ-2026 уругвайцы добились победы со счетом 2:0.

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Бразилия в предыдущем туре на своем поле не смогла переиграть Венесуэлу, а Уругвай на выезде разделил очки с Колумбией.

Счет в матче был открыт на 42-й минуте встречи. Игравшие на домашней арене уругвайцы повели после точного удара Дарвина Нуньеса. А уже в компенсированное время травму получил Неймар.

Он столкнулся с Николасом Де Ла Крусом, рухнул на газон и схватился за колено. В итоге покинуть поле самостоятельно он не смог. Теперь в сборной Бразилии ожидают итогов обследования, которое покажет, насколько серьезную травму получил нападающий.

Во втором тайме Де Ла Крус заставил бразильцев снова начинать с центра поля - 2:0. Этот счет так и не изменился, несмотря на все старания бразильской команды.