Капитана сборной России по футболу обвинили в «неприемлемой ошибке»

«Джикия потерял место в стартовом составе «Спартака». И вот эта срезка… Для центрального защитника такая ошибка неприемлема ни при каких условиях. Потому что для центрального защитника это обычный игровой момент. Но когда нет игрового тонуса… Он такую ошибку, наверное, никогда не совершал. Эти срезки от того, что он не уверен в себе. Тонуса нет, игровой практики нет», — сказал Корнаухов.