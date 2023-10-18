Карпин считает матч с Камеруном лучшим за время изоляции

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что его порадовало отношение игроков к товарищескому матчу против Камеруна. Его слова передает «Чемпионат».
«Игра с Камеруном была лучшей? Да, разделяю это мнение. Не все, понятно, но многие моменты порадовали. И отношение, и интенсивность. Порадовало, что против Камеруна команда на протяжении 90 минут выдержала эту интенсивность, ритм и темп. Например, с Ираном такого не было. С Катаром были отрезки. С Камеруном более цельная игра была все 90 минут. Я чисто от игры отталкиваюсь», — сказал Карпин.
12 октября сборная России обыграла Камерун со счетом 1:0. Единственный гол забил Федор Чалов из ЦСКА.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Под руководством Карпина национальная команда провела девять товарищеских матчей во время изоляции.