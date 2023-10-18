Карпин считает матч с Камеруном лучшим за время изоляции

«Игра с Камеруном была лучшей? Да, разделяю это мнение. Не все, понятно, но многие моменты порадовали. И отношение, и интенсивность. Порадовало, что против Камеруна команда на протяжении 90 минут выдержала эту интенсивность, ритм и темп. Например, с Ираном такого не было. С Катаром были отрезки. С Камеруном более цельная игра была все 90 минут. Я чисто от игры отталкиваюсь», — сказал Карпин.