Чемпион мира объявил об уходе из сборной Аргентины по футболу после Кубка Америки‑2024

Чемпион мира Ди Мария объявил об уходе из сборной Аргентины по футболу после Кубка Америки‑2024
Полузащитник сборной Аргентины по футболу Анхель Ди Мария объявил, что покинет национальную команду после Кубка Америки 2024 года.
— Я покину сборную Аргентины после Кубка Америки. Для меня все кончено, — приводит слова 35 летнего Ди Марии Ole.
Кубок Америки пройдет в июне июле 2024 года в США.
Ди Мария выступает за сборную Аргентины с 2008 года, вместе с командой он стал чемпионом мира, выиграв турнир 2022 года в Катаре.