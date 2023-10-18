Итальянский полузащитник английского «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Италии Сандро Тонали признался, что делал ставки на матчи «Милана» в то время, когда был игроком «россонери». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, итальянец действительно ставил на результаты матчей «Милана», когда был игроком команды. Но важный момент здесь, что Тонали ставил только на победы «россонери» и в тех играх, в которых не выходил на поле. Соответственно, его ставки никак не повлияли бы на его игру на поле, что является смягчающим обстоятельством в данном деле.

Тем не менее Тонали всё ещё грозит дисквалификация, но с её точным сроком всё несколько сложнее. Изначально Сандро должен был бы получить более трёх лет отстранения за ставки на матчи своей команды, но из-за того, что игрок решил пойти по пути полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли, активно работая со следствием, он может получить более мягкое наказание, предположительно — один год отстранения от каких-либо матчей, в том числе и в английской Премьер-лиге (АПЛ).