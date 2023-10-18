В «Краснодаре» считают, что «Спартак» не сможет переманить тренера Ивича

«Думаю, даже если «Спартак» сделает предложение нашему тренеру, то он откажется. Это мое мнение. Не знаю, как будет на самом деле. И возможно ли это в принципе. По-моему, невозможно. Воспринимаю все это как слухи — больше для прессы. Уверен, каждый в команде и так понимает, какая задача у «Краснодара», — сказал Кривцов.