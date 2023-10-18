Неймар в слезах покинул поле матча с Уругваем

Нападающий сборной Бразилии Неймар не смог доиграть матч квалификации ЧМ-2026 против Уругвая. Он покинул поле со слезами на глазах в концовке первого тайма. Его унесли на носилках. Вместо Неймара на газоне появился Ришарлисон.

Встреча завершилась победой действующих чемпионов мира со счетом 2:0. В составе сборной Аргентины дублем отметился Лионель Месси.

Сборная Аргентины после четырех проведенных матчей занимает первое место в группе с 12 очками. Вторую строчку делят сразу четыре команды: Уругвай, Бразилия, Венесуэла и Эквадор, набравшие по 7 очков.

Неймар принял участие во всех четырех матчах квалификации, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.