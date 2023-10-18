«Обещали переломать ноги». Фаджоли рассказал о миллионных долгах из‑за ставок

— Они ничего не знали о моих ставках. Однажды я попросил у товарища по команде 40 тысяч евро якобы для покупки часов. Однако с помощью покупки часов я расплачивался с долгами. Иногда владельцы букмекерских площадок сами забирали их у ювелиров, иногда я доставлял их лично, — добавил он.