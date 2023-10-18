«Обещали переломать ноги». Фаджоли рассказал о миллионных долгах из‑за ставок
Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли на допросе в прокуратуре Италии рассказал, что из за игры на ставках он задолжал около 2,8 миллиона евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.
— У меня накопились долги в нелегальных ставочных конторах, около 1,5 миллиона евро в одной фирме и до 1,3 миллиона евро в другой. Мой долг рос, я часто получал угрозы о том, что мне переломают ноги, — сказал футболист.
Фаджоли также признался, что иногда ему приходилось занимать деньги у партнеров по туринскому клубу, чтобы рассчитаться с кредиторами.
— Они ничего не знали о моих ставках. Однажды я попросил у товарища по команде 40 тысяч евро якобы для покупки часов. Однако с помощью покупки часов я расплачивался с долгами. Иногда владельцы букмекерских площадок сами забирали их у ювелиров, иногда я доставлял их лично, — добавил он.
Во вторник Итальянская федерация футбола (FIGC) объявила об отстранении 22 летнего игрока на семь месяцев за ставки на спортивные события. Также Фаджоли оштрафован на 12,5 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Фаджоли провел шесть матчей за «Ювентус» в чемпионате Италии и отдал голевую передачу.