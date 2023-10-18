В «Спартаке» отреагировали на слухи, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок

«Мы не комментируем меры, которые принимает тренерский штаб в отношении кого бы то ни было. По поводу Соболева — он только сегодня вернулся из сборной, находится на базе и участвует в восстановительной тренировке», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.