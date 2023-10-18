Футболистам дали совет по поводу секса перед матчем

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Челси» Антонио Конте посоветовал футболистам быть менее активными в сексе перед матчами. Об этом он заявил Fanpage.

«Будучи бывшим футболистом, я обладаю опытом, который могу передать. Дело не в том, что можно устанавливать ограничения или запрещать определенные ситуации, но, безусловно, совет в преддверии матча состоит в том, чтобы прилагать как можно меньше усилий. Как это компенсировать? Минимально возможные усилия означают пассивность, поэтому другой участник должен быть очень активным», — сказал Конте.

Конте в качестве игрока «Ювентуса» пять раз выигрывал чемпионат Италии, а также по одному разу — Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Став тренером, он трижды приводил «старую сеньору» в к победе в Серии А. Еще по одному разу Конте выигрывал чемпионат Италии с «Интером» и чемпионат Англии с «Челси». Последним местом его работы был «Тоттенхэм». Конте проработал с командой два сезона, не сумев завоевать трофеев. 26 марта 2023 года тренер и «Тоттенхэм» разорвали контракт по обоюдному согласию.