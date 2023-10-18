«Ницца» отстранила Аталя за призыв к «черному дню для евреев»

«Как только Юсеф Атал вернулся из сборной Алжира, где он находился с 9 октября, с ним связались директора «Ниццы» для беседы.



Клуб понимает, что игрок признал свою ошибку, быстро удалив публикацию и принеся публичные извинения в письменной форме. Тем не менее, учитывая характер публикации и ее серьезность, клуб принял решение принять немедленные дисциплинарные меры в отношении игрока, до каких-либо действий, которые могут быть предприняты спортивными и юридическими властями. Таким образом, клуб решил отстранить Юсефа Атала до дальнейшего уведомления.



Мы хотели бы подчеркнуть, что репутация и единство «Ниццы» являются результатом поведения всех его сотрудников, которое должно соответствовать ценностям, продвигаемым учреждением. Клуб подтверждает свою твердую приверженность обеспечению того, чтобы мир преобладал над всеми другими соображениями", — говорится в заявлении французского клуба.