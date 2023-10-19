Сына Роналду зачислили в академию «Аль-Насра»

Сын Криштиану Роналду Криштиану Роналду-младший был зачислен в академию «Аль-Насра», сообщает Ar-Riyadiyah.

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13-летний Криштиану Роналду-младший был зачислен в состав команд «Аль-Насра» до 13 и 15 лет. Как и его отец, он будет играть под 7-м номером.

Ожидается, что сын форварда сборной Португалии проведёт свой первый матч за «Аль-Наср» до 13 лет уже 20 октября.

Роналду-младший начал свой футбольный путь в испанском «Посуэло», где за два года забил 55 мячей. Затем вместе с отцом перешёл в туринский «Ювентус». Там за 28 игр отметился 58 голами и 18 результативными передачами. Последним клубом юниора стал английский «Манчестер Юнайтед».