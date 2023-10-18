Выяснились подробности конфликта Соболева с Абаскалем

Стали известны подробности конфликта нападающего московского «Спартака» Александра Соболева с главным тренером команды Гильермо Абаскалем, сообщает Metaratings.

По информации источника, оба мужчины недовольны друг другом, на это у них есть несколько причин, а весь конфликт длится уже не первый месяц. Руководство «Спартака» при этом пытается уладить неурядицы между Абаскалем и Соболевым, но насколько у них это получается – неизвестно.

Соболев не доволен своей тактической ролью на поле, а также положением в «Спартаке» защитника Георгии Джикии, который после перехода в клуб Срджана Бабича стал запасным игроком команды. Абаскалю же, в свою очередь, не нравится, как форвард относится к тренировкам.

18 октября журналист Иван Карпов рассказал, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок со «Спартаком» из-за пропусков игроком командных ужинов. Также форвард был оштрафован на неназванную сумму.