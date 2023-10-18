Кузьмичев: отстранение Соболева — странное

«Если смотреть со стороны, отстранение единственного нападающего выглядит как-то странно. С другой стороны, тренер находится внутри команды, он управляет процессами. Если допустить, что Абаскаль отстранил Соболева, то он чем-то руководствовался.



После этого случая может ли русский костяк «Спартака» настроится против тренера, если учесть еще, что Джикия не играет? Все-таки уже прошли те времена, когда игроки могли сливать тренера. У футболистов большие профессиональные контракты. Информация такая может выйти в свет в любую минуту, и неизвестно, чем все обернется. Думаю, ребята профессионально отнесутся к решению тренера", — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».