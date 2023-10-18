Карпин: "Есть гарантии, что в Азии мы будем играть?"

«А другие варианты какие? Есть гарантии, что в Азии мы будем играть? О чём тогда говорить? Если бы при переходе в Азию мы гарантированно участвовали в отборе на ЧМ-2026, об этом можно было бы рассуждать. Спросите у человека, кто призывает идти в Азию: а нас там допустят к играм? На этот вопрос ни у кого сейчас нет ответа, и у меня — тем более. А лить из пустого в порожнее нет смысла», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.