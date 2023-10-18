Отстраненного игрока «Спартака» назвали неадекватным

«Абаскаль правильно поступил. Футбол — командный вид спорта, где надо подчиняться коллективу, а не жить в своем мире. Тренера расстраивает увлечение Соболевым компьютерными играми, стримами, это сильно влияет на мозг человека. По Соболеву заметно, что он неадекватный, а виноват в этом его образ жизни», — сказал Попов.