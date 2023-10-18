Канчельскис высказался о попадании в топ-100 лучших игроков АПЛ

«Я попал в список 100 лучших в АПЛ? Мне друзья скидывали, говорили, что я попал. Меня это не удивило — я хороший футболист. Только положительные эмоции. Самый лучший ли я из всех россиян, игравших в АПЛ? Знаю, что я хороший футболист, а рейтинги составляют журналисты. Это мнения журналистов в первую очередь», — приводит слова Канчельскиса Sport24.