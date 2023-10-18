Канчельскис высказался о попадании в топ-100 лучших игроков АПЛ

«Я хороший футболист». Канчельскис о попадании в топ-100 лучших игроков АПЛ
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на свое попадание в топ-100 лучших игроков АПЛ за всю историю по версии FourFourTwo.
«Я попал в список 100 лучших в АПЛ? Мне друзья скидывали, говорили, что я попал. Меня это не удивило — я хороший футболист. Только положительные эмоции. Самый лучший ли я из всех россиян, игравших в АПЛ? Знаю, что я хороший футболист, а рейтинги составляют журналисты. Это мнения журналистов в первую очередь», — приводит слова Канчельскиса Sport24.
Также Канчельскис выделил выступавшего в составе лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина, отметив, что он один из хороших российских футболистов, когда-либо игравших за клубы АПЛ.
В рейтинге FourFourTwo Канчельскис занял 99-е место. Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» - единственный из россиян, включенный в список лучших футболистов АПЛ.
Большую часть своей игровой карьеры Канчельскис выступал именно за «Манчестер Юнайтед», однако в Англии еще успел поиграть за «Манчестер Сити», «Саутгемптон» и «Эвертон». Вместе с «красными дьяволами» бывший полузащитник выиграл 7 трофеев, став в том числе двукратным чемпионом Англии. Болельщики «Манчестер Юнайтед» посвятили Канчельскису одну из строчек клубного гимна.