Ловчев призвал Карпина признаться, что ему не нужна сборная России

«Хотел бы, чтобы сборная страну прославляла. А дуриловом называю вот эти все отговорки, о которых говорит Карпин. Поэтому было бы честным со стороны Карпина после всего сказанного проговорить одно: нахрена мне ваша сборная нужна. Он главного не говорит — то, что на его взгляд, матчи сборной сейчас вообще не нужны, они просто для галочки», — написал Ловчев.