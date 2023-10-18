Абаскаль отстранил Соболева после ссоры. Форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере» («Матч ТВ»)
Причиной отстранения Александра Соболева стал конфликт с Гильермо Абаскалем.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал форварда за желтую карточку, которая привела к пропуску дерби с ЦСКА, и игнорирование командных завтраков.
По информации «Матч ТВ», Соболев пропускал командные завтраки до возникновения разногласий с Абаскалем, но не получал замечаний. Сообщается, между игроком и главным тренером «Спартака» произошла ссора – Соболев в эмоциональной манере ответил на претензии Абаскаля, высказанные «в жесткой и оскорбительной манере».
После этого диалога форвард был отстранен от тренировок с командой.
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