Экс-гендир «Спартака»: Соболев ищет повод, чтобы расторгнуть контракт

«Очередная солдатская мера относительно Соболева. Есть условия контракта, порядок в команде, который должен выполняться футболистами. Если Абаскаль отпустит ситуацию с Соболевым, то можно потерять всю команду. Думаю, там более глубокий конфликт и сторона Соболева уже ищет повод, чтобы расторгнуть контракт в одностороннем порядке, чтобы зимой сменить клуб», — приводит слова Заварзина «Матч ТВ».