Месси поделился планами на будущее

«Нет, я не собираюсь уходить в аренду. Я буду тренироваться, сыграю предстоящий матч против «Шарлотт» и постараюсь подойти к играм сборной в ноябре в наилучшей форме. После этого я буду наслаждаться отдыхом в Аргентине. Это первый раз, когда у меня будет больше выходных дней в декабре, с праздниками, с душевным спокойствием, с моим народом. В январе я снова вернусь, чтобы провести предсезонку. Начну с нуля и, как всегда, подготовлюсь к сезону как можно лучше», — приводит слова Месси ESPN.