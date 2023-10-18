Экс‑ассистент Абаскаля высказался о ситуации с Соболевым

Месут Темель, бывший ассистент Гильермо Абаскаля, назвал правильным отстранение нападающего Александра Соболева от тренировок с общей группой команды.

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Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Абаскаль после матча 10 го тура МИР РПЛ с «Крыльями Советов» (0:4) отстранил форварда от тренировок в общей группе до возвращения из сборной России из за нарушения дисциплины. По информации «Матч ТВ», Соболев был отстранен от занятий с командой после эмоционального ответа на претензии Абаскаля, которые специалист предъявил в жесткой и оскорбительной манере.

— В «Базеле» были установлены точно такие же правила, если ты опаздывал на завтрак, то не играл. Здесь дело в уважении. Все проснулись вовремя, а ты решил спать. Это можно простить один раз, ок, никто тебе ничего не скажет. Но когда это повторяется во второй, в третий разы, это другое дело. Это как с женой — ты раз сходил к другой девушке, она простила, второй, а на третий раз она тебе заявляет — слушай друг, пошел ты. Здесь тоже самое. Уважение. Или если журналист опоздает на работу много раз, его шеф скажет ему — тебе нашли замену, без обид.

— Были подобные ситуации в «Базеле»?