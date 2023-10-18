Губерниев поделился мнением о возможном будущем Абаскаля

Губерниев: Если Абаскаль уйдет, есть опасность вылета «Спартака» из РПЛ
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в структуре московского клуба.
«Если Абаскаль уйдет, далеко не факт, что "Спартак" продолжит поступательное движение вверх. Есть опасность вылета, с моей точки зрения. Посмотрим, как карта ляжет. В "Спартак" Абаскаля я не верю, независимо от того, присутствует ли на завтраках Соболев», – приводит слова Губерниева «РБ Спорт».
В среду, 18 октября, появилась информация о конфликте между Абаскалем и нападающим красно-белых Александром Соболевым. Сообщается, что тренер отстранил футболиста от занятий в общей группе из-за конфликта. Форвард пропустил несколько командных завтраков, из-за чего вступил в ссору с испанским наставником.
Абаскаль присоединился к «Спартаку» в июне 2022 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25. До этого испанец работал с «Базелем» (2022), «Волосом» (2021), «Асколи» (2019 – 2021), «Лугано» (2018), «Кьяссо» (2017 – 2018) и «Севильей» (2014 – 2017).
«Спартак» после 11-ти туров РПЛ занимает шестое место. На счету команды 17 очков, 5 побед, 4 поражения и 2 матча вничью.