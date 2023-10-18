Губерниев поделился мнением о возможном будущем Абаскаля

«Если Абаскаль уйдет, далеко не факт, что "Спартак" продолжит поступательное движение вверх. Есть опасность вылета, с моей точки зрения. Посмотрим, как карта ляжет. В "Спартак" Абаскаля я не верю, независимо от того, присутствует ли на завтраках Соболев», – приводит слова Губерниева «РБ Спорт».