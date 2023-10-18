Отстранение Соболева назвали следствием того, что «внутри «Спартака» не все хорошо»

«Если игрок, допустим, пропускает завтрак ради того, чтобы выспаться, хорошо подготовиться к тренировке или матчу, то это только идет на пользу ему и команде. Если он игнорирует не по командным интересам, а по своим, то есть ставит себя против команды, мол, я не хочу это делать, и нарушает дисциплину, то у тренерского состава появляются вопросы.



Но опять же: это надо знать ситуацию изнутри, а кого-то осуждать, выяснять, кто прав... Нет, это внутренняя кухня. Но то, что в «Спартаке» что-то происходит, — это видно. Не все так хорошо внутри команды, поэтому такой нестабильный результат», — заявил Масалитин.