Мостовой заявил, что у тренера «Спартака» нет авторитета

«Проблемы Соболева с дисциплиной? Не знаю, насколько эта информация достоверная. Но в целом, проблемы Абаскаля с футболистами не удивляют. По игре «Спартака» видно, что внутри команды что-то не так. Абаскаль не контролирует ситуацию, у него нет авторитета. Без Соболева красно-белые скатятся вниз еще на две-три строчки, у них больше нет нападающих», — заявил экс-футболист.